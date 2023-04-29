Быков поздравил ЦСКА со вторым Кубком Гагарина подряд: «Сегодня мы победили — это главное!»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал для «СЭ» победу ЦСКА над «Ак Барсм» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина (3:2).

«Сегодня мы победили — это главное! Неважно где, главное — результат. Нужно уважать соперника, он был серьезным и достойным. Если все должно до седьмого матча, и буквально во втором периоде ЦСКА добыл результат минимальный, то это говорит о многом. Всех армейцев с победой! Сочувствую «Ак Барсу», они провели прекрасный сезон, но победитель должен быть один. К сожалению, для них, но я рад за ЦСКА!» — сказал Быков «СЭ».

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории. По числу побед ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом».