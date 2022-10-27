Быков пожелал Знарку с «Ак Барсом» пройти черную полосу в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию в «Ак Барсе» с Олегом Знарком.

«Естественно, что ни игрокам, ни тренеру, ни руководству клуба эта ситуация не нравится. Но когда они пройдут этот непростой этап, это будет очень сильный коллектив. Думаю, что стабильность придет. Видно, что руководство клуба очень терпеливо и профессионально подходит к этой ситуации, что они доверяют тренерскому штабу», — сказал Быков «СЭ».

62-летний российский специалист надеется, что опыт Знарка поможет команде быстрее преодолеть черную полосу в регулярке КХЛ.

«Олег — опытный специалист, который был в разных ситуациях. Плюс ко всему этому, там собралась опытная команда, игроки тоже не согласны с этой ситуацией. Идут притирки, распределение ролей, было много произведено перестановок в команде в межсезонье. Для всего этого нужно время, чтобы найти взаимопонимание. Здесь можно пожелать только удачи и чтобы быстрей прошла эта черная полоса Олегу, его команде, его штабу. Это все придаст больше зрелищности чемпионату, будут хорошие дерби, интриги. Болельщики тоже терпеливо ждут и верят!» — добавил Быков.

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля 2022 года. В данный момент команда из Казани занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 22 матчах. «Ак Барс» проиграл 9 из 10 последних матчей.