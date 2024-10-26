Быков о скандальной кричалке фанатов «Спартака» о СКА: «Если они так выступают, то на это есть свои причины»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга про болельщиков «Спартака». На трибунах во время матча они скандировали: «СКА — позор российского хоккея».

«Было бы интересно узнать мнение болельщиков, почему и по какой причине они это делают? Простым зрителям трудно понять, с чем это связано. Если болельщики так выступают, то на это есть свои причины. Между клубами есть конкуренция, во всех смыслах этого слова, на площадке за его пределами. Но чтобы так рьяно проявлялась конкуренция, как в случае с болельщиками «Спартака»... Не понимаю, с чем это связано», — сказал Быков «СЭ».

СКА одержал 6 побед подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 баллами находится на 3-й строчке.