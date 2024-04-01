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Сегодня, 10:40

Быков прокомментировал слова Разина о необъективном судействе в серии «Металлург» — «Спартак»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина об административном ресурсе «Спартака».

— Помимо игры на льду есть еще другая игра — закулисная, это уже работа руководителей, тренеров, которые стараются каким-то образом добиться каких-то преимуществ. В любом случае игроки должны концентрироваться на игре, на том, что происходит на льду. А все, что вне, такие закулисные игры, не должны волновать игроков — их работа на льду, — сказал «СЭ» Быков.

Хоккеисты &laquo;Автомобилиста&raquo;. «В полуфиналах нет фаворитов». Быков разбирает серии и интриги Кубка Гагарина

«Металлург» выиграл серию второго раунда Кубка Гагарина против «Спартака» со счетом 4-2 и в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Первый матч пройдет 3 апреля в Магнитогорске. В другом полуфинале встретятся «Локомотив» и «Трактор».

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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