Быков рассказал, что думает о перспективах Романа Ротенберга выиграть со СКА Кубок Гагарина

Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков поделился мнением о перспективах главного тренера петербургской команды Романа Ротенберга выиграть с командой Кубок Гагарина.

«Я не сторонник «бежать впереди паровоза» и делать какие-либо прогнозы. Только главная фаза соревнований — плей-офф даст нам ответ на вопрос, сможет ли Роман Ротенберг со СКА выиграть в этом году Кубок Гагарина. Сейчас идет подготовка к дальнейшей фазе соревнований. Все клубы готовятся к плей-офф по своей программе, и поэтому не стоит забегать вперед», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

В 56 матчах КХЛ СКА набрал 90 очков. На данный момент клуб лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Матчи плей-офф Кубка Гагарина начнутся 1 марта 2023 года.