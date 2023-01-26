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КХЛ

Сегодня, 15:30

Быков рассказал, что думает о перспективах Романа Ротенберга выиграть со СКА Кубок Гагарина

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков поделился мнением о перспективах главного тренера петербургской команды Романа Ротенберга выиграть с командой Кубок Гагарина.

«Я не сторонник «бежать впереди паровоза» и делать какие-либо прогнозы. Только главная фаза соревнований — плей-офф даст нам ответ на вопрос, сможет ли Роман Ротенберг со СКА выиграть в этом году Кубок Гагарина. Сейчас идет подготовка к дальнейшей фазе соревнований. Все клубы готовятся к плей-офф по своей программе, и поэтому не стоит забегать вперед», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

В 56 матчах КХЛ СКА набрал 90 очков. На данный момент клуб лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Матчи плей-офф Кубка Гагарина начнутся 1 марта 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bykov-tolko-plei-off-dast-otvet-smozhet-li-rotenberg-so-ska-vyigrat-v-etom-godu-kubok-gagarina-222873/
ХК СКА
Роман Ротенберг
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