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КХЛ

Сегодня, 15:10

Быков — об идее Третьяка о перекрестном финале конференций: «На переправе коней не меняют»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков в комментарии «СЭ» поделился мнением об идее президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который выразил мнение, что в следующем году в КХЛ надо провести перекрестный плей-офф между конференциями.

На переправе коней не меняют. Так можно бесконечно менять правила и регламент от того , что кому-то что-то не понравится!
Противостояние — главный двигатель прогресса, эволюция. Армейское дерби  всегда славилось интересным и зрелищным хоккеем. Это здорово! От этого будет прогрессировать молодежь», — сказал Быков «СЭ».

ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции в седьмой раз. Первый матч финальной серии Западной конференции серии состоится 2 апреля.

КХЛ
ФК ЦСКА (Москва)
ХК СКА
Владислав Третьяк
Кубок Гагарина
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