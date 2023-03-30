Быков — об идее Третьяка о перекрестном финале конференций: «На переправе коней не меняют»

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков в комментарии «СЭ» поделился мнением об идее президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который выразил мнение, что в следующем году в КХЛ надо провести перекрестный плей-офф между конференциями.

На переправе коней не меняют. Так можно бесконечно менять правила и регламент от того , что кому-то что-то не понравится!

Противостояние — главный двигатель прогресса, эволюция. Армейское дерби всегда славилось интересным и зрелищным хоккеем. Это здорово! От этого будет прогрессировать молодежь», — сказал Быков «СЭ».

ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции в седьмой раз. Первый матч финальной серии Западной конференции серии состоится 2 апреля.