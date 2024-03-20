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20 марта, 22:35

Быков: «У «Динамо» еще есть шанс, но я буду переживать за «Трактор»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» победу «Трактора» над «Динамо» (3:2) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Челябинцы ведут в серии против москвичей со счетом 3-0. В случае победы в четвертом матче «Трактор» выйдет в полуфинал плей-офф КХЛ.

«Пока у «Динамо» еще есть шанс, бело-голубые будут бороться. Могу сказать по своему опыту, что и я вместе с тренерским штабом и с командами попадал в такую непростую ситуацию, но мы смогли выйти из нее с поднятой головой и проходили дальше. Пока сирена окончательно не прозвучит — есть шанс. У «Динамо» он остается. Я хотел бы пожелать удачи «Трактору». Это команда, которая мне дала путевку в жизнь, я начал играть на высоком уровне в этом клубе и желаю ему успеха. Последний шаг — самый трудный, я знаю, что непросто поставить точку, но нужно это делать. Буду переживать за «Трактор» и буду надеяться, при всем моем уважении к «Динамо», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Кристине Ивушкиной.

Быков также объяснил, почему игры в плей-офф сложнее, чем в регулярном чемпионате.

«Два разных соревнования: гладкий чемпионат и турнир на выбывание. Здесь кратно возрастает напряжение, цена ошибки и голевого момента. И психологическое, и эмоциональное состояние ребят должно соответствовать. Это непростой экзамен, и не каждый его способен выдержать и добиться чемпионства. Выигрывает сильнейший», — добавил Быков.

Четвертый матч серии «Динамо» — «Трактор» пройдет 22 марта в Челябинске и начнется в 17.00 (мск).

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Вячеслав Быков
Кубок Гагарина
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