Быков считает Федорова лучшим тренером сезона КХЛ: «Завоевать титул — большое дело, а подтвердить — еще сложнее»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал опубликованный пресс-службой КХЛ список финалистов на награду лучшему тренеру сезона-2022/23.

«Однозначно, больше всех этой награды достоин Сергей Федоров! Потому что завоевать титул — большое дело, а подтвердить — еще сложнее. Поэтому я однозначно голосую за Сергея Федорова. Билялетдинов и Ларионов являются очень важными фигурами в нашем тренерском цехе, которые в этом году сделали приятно болельщикам своих клубов и любителям хоккея. С огромным уважением отношусь к обоим тренерам и их заслугам и результату, но мое предпочтение армейцу Сергею Федорову», — сказал Быков «СЭ».

В этом году на приз лучшему тренеру претендуют главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, Игорь Ларионов, возглавляющий «Торпедо», и Сергей Федоров из ЦСКА.

ЦСКА под руководством Федорова во втором сезоне подряд завоевал Кубок Гагарина.