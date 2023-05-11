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Сегодня, 17:33

Быков считает Федорова лучшим тренером сезона КХЛ: «Завоевать титул — большое дело, а подтвердить — еще сложнее»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал опубликованный пресс-службой КХЛ список финалистов на награду лучшему тренеру сезона-2022/23.

«Однозначно, больше всех этой награды достоин Сергей Федоров! Потому что завоевать титул — большое дело, а подтвердить — еще сложнее. Поэтому я однозначно голосую за Сергея Федорова. Билялетдинов и Ларионов являются очень важными фигурами в нашем тренерском цехе, которые в этом году сделали приятно болельщикам своих клубов и любителям хоккея. С огромным уважением отношусь к обоим тренерам и их заслугам и результату, но мое предпочтение армейцу Сергею Федорову», — сказал Быков «СЭ».

В этом году на приз лучшему тренеру претендуют главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, Игорь Ларионов, возглавляющий «Торпедо», и Сергей Федоров из ЦСКА.
ЦСКА под руководством Федорова во втором сезоне подряд завоевал Кубок Гагарина.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
Вячеслав Быков
Зинэтула Билялетдинов
Игорь Ларионов (хоккей)
Кубок Гагарина
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