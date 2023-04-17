Быков — о финале Кубка Гагарина: «Команды постараются преподнести зрителям шоу»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Эмоции положительные в ожидании этого интересного противостояния! Две разные по рисунку игры, но одинаковые по чемпионским амбициям команды, возглавляемые известными специалистами, с классными игроками в командах, постараются удивить друг друга и преподнести зрителям и болельщикам интригующее шоу — хоккейный спектакль — финал КХЛ! Нас ждет увлекательный финал лиги, в котором я буду переживать за родной клуб ЦСКА!» — сказал Быков «СЭ».

Финальная серия Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.