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Сегодня, 17:38

Быков — о фаворите серии «Ак Барс» — ЦСКА: «Я не сторонник гадать и предсказывать»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о своих ожиданиях от финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Нас ждет интересное противостояние великих клубов — ЦСКА и «Ак Барса». Две ведущие команды лиги, со своими победными традициями, тактическими рисунками игры, присущим только им, представят зрителям интригующее хоккейное шоу. Сколько будет матчей и кто фаворит? Я не сторонник гадать и предсказывать. Это не мое! У меня, к сожалению, нет возможности смотреть матчи, поэтому не могу сказать что-либо конкретное. Для этого надо следить за игрой команд», — цитирует Быкова Metaratings.ru

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.

Источник: https://metaratings.ru/news/bykov-o-favorite-finalnoi-serii-kubka-gagarina-ne-storonnik-gadat-net-vozmozhnosti-smotret-matchi-243783/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Быков
Кубок Гагарина
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