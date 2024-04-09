Быков — о возвращении КХЛ к старому лимиту на легионеров: «Конкуренция дает возможность роста, но важно не перебарщивать»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении КХЛ к лимиту на легионеров в пять человек.

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне лига планирует вернуть лимит в пять иностранных игроков вместо трех.

«Хотелось бы услышать и узнать доводы руководителей лиги в связи с такими переменами. Конкуренция всегда дает возможность роста, но важно не перебарщивать с наличием иностранных игроков. На мой взгляд, необходимо работать над повышением качества тренировочного процесса среди молодежи и ее роста, чтобы они могли стать конкурентноспособными», — сказал Быков «СЭ».

В феврале стало известно, что большинство клубов лиги проголосовало за возвращение к лимиту в пять легионеров. В КХЛ также подчеркнули, что лига считает квоту в пять иностранцев оптимальной для российских клубов.

(Константин Передерий)