Сегодня, 17:10
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении КХЛ к лимиту на легионеров в пять человек.
Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне лига планирует вернуть лимит в пять иностранных игроков вместо трех.
«Хотелось бы услышать и узнать доводы руководителей лиги в связи с такими переменами. Конкуренция всегда дает возможность роста, но важно не перебарщивать с наличием иностранных игроков. На мой взгляд, необходимо работать над повышением качества тренировочного процесса среди молодежи и ее роста, чтобы они могли стать конкурентноспособными», — сказал Быков «СЭ».
В феврале стало известно, что большинство клубов лиги проголосовало за возвращение к лимиту в пять легионеров. В КХЛ также подчеркнули, что лига считает квоту в пять иностранцев оптимальной для российских клубов.
(Константин Передерий)