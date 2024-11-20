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Сегодня, 13:32

Быков заявил, что не готов возобновить карьеру ради «Авангарда»

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, готов ли он возобновить карьеру ради работы в «Авангарде».

«Я сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства. В Омске хотят североамериканца? Это уже дело руководителей клуба, какого тренера выбирать: российского, европейского или американского. Конечно, болельщики бы хотели видеть россиянина. Но, повторюсь, это все прерогатива руководства. И все зависит от того, чего они хотят для развития команды», — сказал Быков.

«Авангард» после 26 матчей FONBET чемпионата КХЛ идет на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 22 очка. Команда находится вне зоны плей-офф.

64-летний Быков наиболее известен по работе с ЦСКА, «Салаватом Юлаевым» и СКА. На его счету 2 победы в Кубке Гагарина.

Ги&nbsp;Буше, Джей Вудкрофт и&nbsp;Евгений Кузнецов. Кто же станет главным тренером «Авангарда»? Кузнецов — якорь СКА? Неделя КХЛ от Хайруллина

Источник: Спорт день за днем
ХК Авангард
Вячеслав Быков

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