Быков заявил, что не готов возобновить карьеру ради «Авангарда»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, готов ли он возобновить карьеру ради работы в «Авангарде».

«Я сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства. В Омске хотят североамериканца? Это уже дело руководителей клуба, какого тренера выбирать: российского, европейского или американского. Конечно, болельщики бы хотели видеть россиянина. Но, повторюсь, это все прерогатива руководства. И все зависит от того, чего они хотят для развития команды», — сказал Быков.

«Авангард» после 26 матчей FONBET чемпионата КХЛ идет на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 22 очка. Команда находится вне зоны плей-офф.

64-летний Быков наиболее известен по работе с ЦСКА, «Салаватом Юлаевым» и СКА. На его счету 2 победы в Кубке Гагарина.