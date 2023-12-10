Быстров: «На месте СКА я бы завтра переехал на новую арену»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал открытие хоккейной «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.

Быстров принял участие в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, который проходил на «СКА Арене». Футболист был ассистентом главного тренера команды Дивизиона Харламова, которая в финале обыграла Дивизион Тарасова (8:7 Б).

— Великолепный дворец, — заявил Быстров. — Отличные болельщики. Атмосфера сумасшедшая. Кайф.

— Теперь главный вопрос: когда на новую арену переедет СКА? Говорят, что это будет не в этом сезоне.

— Я бы на месте СКА переехал уже завтра. Не понимаю, для чего нужен такой огромный дворец, если на нем не играть? В «Ледовом» приходит 12 тысяч зрителей на топовые матчи. И я знаю, что людям не достать билеты. А здесь — 21 тысяча. На топовые матчи всегда будет аншлаг. Не понимаю, почему СКА еще не здесь.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ стал первым официальным событием на «СКА Арене».

Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 21 542 зрителя, что является рекордом среди всех хоккейных арен мира.

СКА проведет оставшиеся матчи сезона-2023/24 в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.