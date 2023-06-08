Бюджет «Барыса» увеличится в новом сезоне КХЛ

Президент «Барыса» Борис Иванищев заявил в интервью «СЭ», что бюджет клуба увеличится в сезоне-2023/24.

— Правда, что «Барыс» закрыл долги по зарплатам игроков?

— Да. Мы полностью погасили все долги. Подписан бюджет на три года. Думаю, в дальнейшем таких проблем не будет.

— Бюджет клуба изменится?

— Есть небольшое увеличение. Потому что подорожали перелеты, экипировка и многое другое.

— Сейчас «Барыс» начнет активнее работать на рынке игроков?

— Да. До этого момента это было невозможно. Сейчас будем заниматься игроками.

В сезоне-2022/23 «Барыс» занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, набрав 61 очко в 68 матчах.