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Сегодня, 17:45

Бюджет «Барыса» увеличится в новом сезоне КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент «Барыса» Борис Иванищев заявил в интервью «СЭ», что бюджет клуба увеличится в сезоне-2023/24.

— Правда, что «Барыс» закрыл долги по зарплатам игроков?

— Да. Мы полностью погасили все долги. Подписан бюджет на три года. Думаю, в дальнейшем таких проблем не будет.

— Бюджет клуба изменится?

— Есть небольшое увеличение. Потому что подорожали перелеты, экипировка и многое другое.

— Сейчас «Барыс» начнет активнее работать на рынке игроков?

— Да. До этого момента это было невозможно. Сейчас будем заниматься игроками.

В сезоне-2022/23 «Барыс» занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, набрав 61 очко в 68 матчах.

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Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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