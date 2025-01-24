Бывальцев считает, что сейчас в КХЛ нет игроков калибра Дацюка и Ковальчука

Форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев ответил на вопрос, есть ли сейчас в КХЛ звезды уровня Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

«В лиге много хороших хоккеистов, у каждого свой стиль. У любого из игроков можно что-то подсмотреть, отложить в голове и попробовать это сделать. Конечно, если бы сейчас играли Дацюк, Ковальчук, было бы здорово. Но и без таких фигур в КХЛ много талантливых ребят, поэтому и чемпионат сильный!» — сказал Бывальцев Legalbet.

Дацюк наиболее известен по игре за «Детройт Ред Уингс» в НХЛ (2001-2016). Он дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе американского клуба. Со сборной России нападающий побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом «Тройного золотого клуба». Дацюк заершил карьеру летом 2024 года. В ноябре того же года 46-летнего россиянина включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

Илья Ковальчук предыдущий сезон провел в составе московского «Спартака», сыграл 25 матчей и набрал 8 (4+4) очков. До этого нападающий выступал за омский «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21. В составе СКА хоккеист дважды выигрывал этот трофей (2015,2017). 41-летний форвард также известен по игре за «Атланту Трэшерз», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» в НХЛ. В составе сборной он выиграл Олимпиаду и два чемпионата мира.