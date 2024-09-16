Бывшая жена Грицюка обвинила хоккеиста в намеренном снижении зарплаты в СКА, чтобы уйти от алиментов

Гимнастка Виктория Данильчук, бывшая жена форварда СКА Арсения Грицюка, считает, что хоккеист намерено снизил свою зарплату в петербургском клубе, чтобы избежать выплаты алиментов на содержание их общего ребенка.

Летом 23-летний нападающий переподписал контракт со СКА. По условиям нового соглашения, его зарплата снизится с 60 до 12 миллионов рублей.

«Я думаю вот и подходит то самое время открыть занавес. Не будем углубляться в подробности, но некоторые факты поясним. Рассказываешь, что ты такой герой разводишься. А рассказал ли ты, что ты выгнал 4-х месяцев ребенка на улицу, и дал два дня собрать мне вещи. А причина развода, что тебе не готовит жена, которая родила недавно и элементарно невозможно так быстро восстановиться. Ладно бы если от тебя помощь поступала в плане ребенка. Ты рассказываешь всем, что контракт уменьшил ради кубка? Может ради того, чтобы отжать деньги у ребенка и не платить алименты», — написала Данильчук в своих соцсетях.

Также девушка заявила, что Грицюк отобрал у нее ключи от всех квартир и потребовал отвязать карту от детского мира, где она покупает ребенку питание.

В феврале 2024 года у хоккеиста и гимнастки родилась дочь, которую они назвали Есенией.

В прошлом сезоне Грицюк провел 60 матчей за СКА, в которых забросил 23 шайбы и отдал 21 результативную передачу. В этом розыгрыше КХЛ на его счету четыре игры и 4 (2+2) очка.