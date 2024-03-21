Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

21 марта, 16:55

Бывшая жена Кольцова сообщила, что похороны пройдут в Минске

Виктория Кравченко
Константин Кольцов.
Фото ХК &quot;Салават Юлаев&quot;
Telegram Дзен

Бывшая жена тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова Юлия Михайлова в соцсети прокомментировала смерть мужа. Женщина поблагодарила всех за поддержку и поддержала тех, кто скорбит по Кольцову.

«18 марта мои дети потеряли папу... Прошло три дня, а осознание не приходит.

Спасибо всем за ваше тепло и поддержку в это трудное время. Спасибо за терпение и понимание. Я знаю, для многих из вас Константин был близким человеком, другом, товарищем по игре и вы хотели бы с ним достойно попрощаться», — написала экс-супруга.

Михайлова сообщила, что похороны состоятся в Минске. Точная дата пока неизвестна.

Тренер «Салавата Юлаева» Кольцов скончался на 43-м году жизни в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

21 марта стало известно, что организаторы турнира в Майами дали дополнительный день отдыха Соболенко перед матчем второго круга.

 
Константин Кольцов
2
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канарейкин заявил, что «Спартаку» пора показать характер в серии с «Металлургом»

«Спартак» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ