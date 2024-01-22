Бывшему защитнику сборной России Зубареву предлагали возобновить хоккейную карьеру

Бывший защитник сборной России Андрей Зубарев рассказал о предложениях по возобновлению карьеры от хоккейных клубов.

14 января 36-летний Зубарев объявил о завершении карьеры. Последний раз он выходил на лед 27 марта 2022 года в составе «Салавата Юлаева» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» (1:2).

«Названия команд нет смысла раскрывать. Мне звонил тренер в августе, сказал, что хотел бы видеть меня в команде, чтобы я был для молодых наставником. Я отказался. Были еще предложения, но я их серьезно не рассматривал. Хотел большего в плане результата, был вопрос, попадет ли вообще команда в плей-офф. Мы даже деньги не обсуждали, до этого не дошло», — приводит слова экс-игрока ряда клубов КХЛ Sport24.

По ходу карьеры Зубарев выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Атлант», СКА и «Спартак». В 2018 году хоккеист выиграл золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в составе сборной России. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира.