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Сегодня, 21:27

Бывшему защитнику сборной России Зубареву предлагали возобновить хоккейную карьеру

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший защитник сборной России Андрей Зубарев рассказал о предложениях по возобновлению карьеры от хоккейных клубов.

14 января 36-летний Зубарев объявил о завершении карьеры. Последний раз он выходил на лед 27 марта 2022 года в составе «Салавата Юлаева» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» (1:2).

«Названия команд нет смысла раскрывать. Мне звонил тренер в августе, сказал, что хотел бы видеть меня в команде, чтобы я был для молодых наставником. Я отказался. Были еще предложения, но я их серьезно не рассматривал. Хотел большего в плане результата, был вопрос, попадет ли вообще команда в плей-офф. Мы даже деньги не обсуждали, до этого не дошло», — приводит слова экс-игрока ряда клубов КХЛ Sport24.

По ходу карьеры Зубарев выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Атлант», СКА и «Спартак». В 2018 году хоккеист выиграл золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в составе сборной России. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира.

Источник: Sport24
Андрей Зубарев
Хоккей
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