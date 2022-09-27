Бывший директор «Трактора»: «Самое главное — качество игры. У «Трактора» тактика ветеранской команды»

Ветеран «Трактора», бывший директор клуба Андрей Баландин оценил игру челябинской команды на старте сезона.

На данный момент у «Трактора» семь поражений в 11 матчах.

— В прошлом сезоне я уже говорил, что у «Трактора» серьезная зависимость от иностранцев. Первую скрипку в последние годы играли Лукаш Седлак и Томаш Гика. И при всем уважении к Никите Тертышному он не является суперигроком. Сейчас без легионеров он показывает очень низкий уровень. При его росте надо тренироваться в три раза больше.

Самое главное — качество игры. У «Трактора» тактика ветеранской команды. «Торпедо» и «Северсталь» играют в активный хоккей, несмотря на свои составы, и это будущее игры. А стоять «конвертиком», чтобы не совершить ошибку, — удел 40-летних хоккеистов. Эта тактика на то, чтобы хороший вратарь отстоял, а нападающие два-три гола все равно забьют. В большинстве не могут войти в зону, нет розыгрыша. В меньшинстве тоже — приезжают в свою зону и встают, а даже вчетвером надо играть активно.

— У «Трактора» действительно есть проблема во вратарской линии?

— Эмиля Гарипова взяли и ни за что обвинили в проигрышных матчах. Хотя его вины в этом нет. «Трактору», конечно, нужен хороший вратарь, но канадец Эндрю Хэммонд — это не помощник. За восемь сезонов в НХЛ он сыграл только 67 матчей. В общем, пока непонятно, за счет чего «Трактор» может прибавить. Еще несколько проигранных матчей, и попадание в плей-офф будет висеть на волоске. Уже сейчас необходимо бить тревогу. Нужно усилить оборону и искать двух-трех забивных нападающих. Надо менять тактику, работать над большинством и меньшинством. И самое главное — заставлять команду меняться, привлечь пятерку молодых, пусть даже в ущерб результату, — цитирует Баландина «РБ Спорт».