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Сегодня, 16:08

Баландин: «Волков — квалифицированный менеджер, но он долго сомневался, потому что «Трактор» развален»

Алина Савинова
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о назначении Алексея Волкова на должность генерального менеджера клуба.

«Волков — квалифицированный менеджер, работал в «Авангарде», с которым стал чемпионом. Но что генменеджер сможет сделать в такой ситуации? Игроков на рынке нет. Нужны очень большие деньги, чтобы их покупать. Насколько я знаю, Волков долго сомневался. Потому что клуб развален, здесь предстоит очень тяжелая работа. То, что говорят, что Челябинск — хоккейный город, это заблуждение. В школах плохое положение, не хватает катков. В сезоне КХЛ ситуация тоже тревожная. Произойдет чудо, если «Трактор» выйдет в плей-офф. Шансов совсем мало.

И я однозначно убежден, что тренерский штаб «Трактора» надо менять. Целый год Анвар Гатиятулин не может справиться с ситуацией. В «Трактор» сейчас приходят игроки, которые хотят не работать, а только получать деньги, потому что знают, что от них здесь ничего требовать не будут», — приводит «РБ Спорт» слова Баландина.

На данный момент «Трактор» занимает последнее, одиннадцатое, место в турнирной таблице Восточной конференции. Челябинская команда набрала 59 очков в 60.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-direktor-traktora-volkov-kvalifitsirovanny-j-menedzher-no-on-somnevalsya-potomu-chto-klub-razvalen/
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