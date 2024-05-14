Бывший директор «Трактора» уверен, что Гатиятулин не сумеет поставить атакующий хоккей в «Ак Барсе»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал назначение Анвара Гатиятулина, который ранее возглавлял челябинский клуб, новым главным тренером «Ак Барса».

«Возможно, что «Ак Барс» будет идти в серединке. Не верю, что команда будет в числе лидеров, скорее всего, на третьем-четвертом месте в конференции.

Я не верю, что он изменился как тренер. Чтобы играть в атакующий хоккей, нужно самому понимать эту игру. Гатиятулин был защитником оборонительного плана, а хоккеисты этого амплуа заточены на оборону и на боязнь ошибки. Как игрок он был медленный, с плохим катанием и всегда боялся ошибиться. Это психология, ее уже не поменять. Тем более, он берет в штаб тех людей, с которыми работал в Челябинске», – приводит слова Баландина «РБ Спорт».

«Ак Барс» объявил о назначении Гатиятулина 14 мая. Контракт с 48-летним специалистом подписан на два года.

«Ак Барс» в сезоне КХЛ-2023/24 проиграл «Автомобилисту» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина. После этого главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет свой пост.