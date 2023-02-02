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2 февраля, 23:08

Каменев: «Глядя на игру «Локомотива», вспомнил хоккей на Олимпиаде. Такая же скукотища!»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший форвард СКА Василий Каменев высказался о поражении питерской команды от «Локомотива» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Может, перед плей-офф и хорошо, что СКА проиграл такой команде, как «Локомотив». Они выстраивают у своих ворот «автобус». И надо уметь его «разобрать». Когда ярославцы вчера получили право на реализацию большинства первый раз в матче, они даже в зону не смогли зайти и там расположиться. У них все «заточено» на то, чтобы возвести редуты вокруг ворот, не дать сопернику дышать, ну а впереди уж как получится. Отскок, добивание — что-то мы забьем. Зрители смотрят на то, как противник пытается взломать оборону ярославцев на протяжении трех периодов. Матчи заканчиваются с разницей в одну шайбу, как правило. СКА надо поработать над взламыванием таких схем. Потому что в плей-офф так многие будут играть», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Также экс-нападающий сравнил игру «Локомотива» с матчами на Олимпиаде.

«Но я вот вспоминаю Олимпиаду, где наши второе место заняли. Ну это же такая скукотища была! Как финны там скучно играли, другие команды. Олимпиада закончилась, и начался плей-офф КХЛ. Я не мог нарадоваться — такой интересный атакующий хоккей, ждешь каждого матча! Теперь думаешь: а надо ли нам участвовать в таких турнирах, где показывают тусклый хоккей? Кому это интересно? Все играют на результат, боятся ошибиться, используют тактику «Как бы чего не вышло». Счета — 1:0, 2:0. Это уже на спорт не похоже. Надо же и о зрителях думать», — добавил Каменев.

«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 78 очков за 59 матчей.

Питерская команда располагается на первом месте с 91 очком за 59 игр.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kamenev-glyadya-na-igru-lokomotiva-vspomnil-hokkej-na-olimpiade-takaya-zhe-skukotishha/
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