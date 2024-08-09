Бывший форвард «Спартака» Бурмистров назвал тройку лучших игроков КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира-2014 Александр Бурмистров в интервью «СЭ» назвал трех лучших игроков КХЛ.

— Три лучших игрока КХЛ на данный момент?

— Голдобин точно в тройке. Радулов, думаю, тоже — свои лидерские качества он показывает. Третьим назову вратаря «Магнитки» Набокова: думаю, 50 процентов заслуги в победе команды в Кубке — его.

— Удивило то, что Радулов перешел в «Локомотив»?

— Нет, потому что он еще в детстве там играл. И всегда хорошо отзывался о городе и команде.