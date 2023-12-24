Пачкалин о Ковальчуке: «Первую шайбу в «Авангарде» он тоже забросил «Куньлуню», так что все по чертежам»

Бывший нападающий «Спартака» Виктор Пачкалин поделился впечатлением от игры форварда красно-белых Ильи Ковальчука в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (5:2).

«Илья не выпадал из ансамбля. Для первого матча все хорошо. Не так просто возвращаться на лед после такого перерыва. Как ни тренируйся, игра — совсем другое. Ты не знаешь, как будет играть противник, на каких скоростях. Думаю, Илья наберет форму через игры. Тут самое главное — не форсировать: спокойно восстанавливаться, правильно тренироваться. Он много забил в пустые ворота, выступая за «Авангард». И, кстати, первую шайбу в форме омского клуба Ковальчук тоже отправил в ворота «Куньлуня». Так что все по чертежам», — приводит слова чемпиона СССР «РБ Спорт».

Также Пачкалин сравнил дебют Ковальчука после долгого перерыва с возвращением на лед после серьезной травмы Валерия Харламова.

«Хоккей — это театр. Посмотрите, как ребята подъехали к Илье, поздравляли с голом. Локтионов мог сам бросить, но он отдал пас. И это правильно. Так же было, когда вернулся на лед после серьезной травмы Валерий Харламов. ЦСКА тогда встречался с «Крыльями Советов», соперники дали Харламову забить. Надо уважать таких людей. Они приглашаются для того, чтобы команда добивалась результата и радовала болельщиков. У «Спартак» много поклонников по всей стране. У них сегодня праздник», — отметил Виктор Николаевич.

40-летний Ковальчук забросил первую шайбу за «Спартак» в дебютном матче после возвращения на лед против «Куньлуня» в пустые ворота. Теперь в активе нападающего 14 голов в пустые ворота в 408 матчах КХЛ. Он повторил рекорд Александра Радулова, на счету которого те же 14 голов в 607 встречах. Третье место по голам в пустые ворота занимает Сергей Плотников (13 в 860).