Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу казанского клуба над ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1).

«Сможет ли «Ак Барс» отыграться? Игра в тактическом плане была выстроена не совсем правильно, поэтому возможно все в этой серии. Шансы ЦСКА на Кубок Гагарина? Я считаю пятьдесят на пятьдесят. После московских матчей у ЦСКА было психологическое преимущество. После того, как «Ак Барс» сейчас забрал эту игру, все практически начинается с нуля», — сказал Плющев «СЭ»

ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч между командами пройдет 27 апреля в Москве.