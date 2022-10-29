Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:22

Крикунов: «Поменял свое мнение о «Динамо» — должны неплохо сыграть в этом году»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов поделился мнением о московском «Динамо».

В августе Крикунов заявлял, что состав «Динамо» не соответствует уровню клуба.

«Конечно, я поменял свое мнение о «Динамо». Ребята молодцы. Они играют, бьются, борются. Мне кажется, они должны неплохо сыграть в этом году. Так хорошо им удается выступать за счет колоссальной самоотдачи. Они активно прессингуют. И все ребята — молодые, с огромным желанием играть, хотят заявить о себе. Плюс есть хорошее первое звено, которое дает результат. Молодежи дали шанс: используешь его — значит, будешь играть», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 24 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-pomenyal-svoe-mnenie-o-dinamo-dolzhny-neplokho-sygrat-v-etom-godu-1398557/
ХК Динамо (Москва)
Владимир Крикунов
1
0
Читайте также
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Русская гимнастка объявила о завершении карьеры в сборной Латвии. Поступила по совести
Минобороны заявило о террористической атаке Киева на корабли Черноморского флота
В Совфеде допустили возмещение ущерба от Лондона за теракты на СП
В Волгограде пятилетний ребенок умер после отравления арбузом
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Жена Радулова: «Какую же ***** люди пишут в сети... Человеческой тупости нет предела»

«Северсталь» проиграла шестой матч подряд, уступив «Сибири»