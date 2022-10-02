Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал для «СЭ» заявление МИД Швеции, призвавшего шведских хоккеистов не ехать в Россию.

«В данной ситуации нужно предвидеть все варианты действий. Хоккейным руководителям нужно разрабатывать различные планы в случае отказа всех стран продолжать работу с нами. Сложно представить, что все легионеры уедут. Решение зависит от каждого игрока по отдельности, как он воспринимает ситуацию. Надо сказать, что здесь и финансово-экономическая составляющая будет играть роль. В свое время вообще иностранцев не было в СССР. Все равно мы играли и были первыми в мировом хоккее. Нужно развиваться. На то у нас и есть руководящие структуры», — сказал Быков «СЭ».

В МИД Швеции призвали хоккеистов не ехать в Россию, а также покинуть страну игрокам, которые уже выступают в российских клубах.

Ранее посольство США выступило с заявлением по поводу того, что граждане страны должны покинуть Россию. Канада также призвала спортсменов вернуться, как можно быстрее.