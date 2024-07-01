Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:30

Сушинский: «На «Мерседесы» спрос упал. Раньше у нас уходило 120-130 машин в месяц, сейчас — 15-20»

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший хоккеист сборной России, чемпион мира-2008 Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал об автомобильном бизнесе.

— В Петербурге у вас давно три автосалона. Лет семь назад вы говорили, что на службе каждый день с 9:00. Что-то изменилось?

— Всё! Я же теперь в Москве живу. Оперативка на исполнительном директоре, вот он в офисе с утра до вечера. А я руковожу удаленно, на мне развитие компании, поиск новых автомобильных брендов.

С бизнесом переезд не связан. Это произошло в 2018-м, когда стал президентом «Авангарда». Из-за проблем с домашней ареной команде пришлось перебираться из Омска в Балашиху. Здесь дети пошли в школу, даже после моего ухода из клуба их не дергали. Так и прикипели к Москве.

— Как СВО и санкции ударили по вашему бизнесу? Вы же «Мерседесами» торговали...

— Не забывайте — сначала была пандемия. Уже тогда мы полностью пересмотрели подход к работе и маркетингу. Перешли на удаленку. До сих пор все совещания проводим по зуму. Если я в Питере, формат не меняется. Так проще и удобнее, не надо никому тащиться в офис. Огромная экономия времени!

Ну а в 2022-м... Конечно, сразу поставки автомобилей и запчастей через параллельный импорт не наладишь. Спасало то, что у нас были два других бренда — Hyundai и Geely. С недавних пор к ним добавились еще несколько. «Китайцев» в основном и продаем.

А вот на «Мерседесы» спрос упал. Раньше у нас уходило 120-130 машин в месяц, сейчас — 15-20.

Максим Сушинский. Максим Сушинский: «За всю карьеру меньше костей переломал, чем за одно падение в медиалиге!»

Максим Сушинский
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Грузия и Испания проведут матч 1/8 финала Евро 30 июня
Полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сушинский: «Второй год выпускаю чипсы из лаваша»