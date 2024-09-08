Рыбин: «Кузнецов — украшение не только СКА, но и всей лиги»

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин поделился мнением об игре нападающего питерцев Евгения Кузнецова в этом сезоне.

«Не будем судить по первой игре о перспективах СКА, но Кузнецов — мастер, который должен забивать и вести за собой команду. У СКА на бумаге очень сильный состав, но Кузнецов — это украшение всей нашей лиги, а не только СКА.

Пока рано говорить что-то о готовности СКА к сезону. Одна-две игры ничего не значат. Сейчас ребята в команде свежие, играют на максимальных скоростях», — цитирует Рыбина Metaratings.ru.

32-летний Кузнецов — двукратный чемпион мира в составе сборной России, а также обладатель Кубка Стэнли вместе с «Вашингтон Кэпиталз».