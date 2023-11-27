Меньшиков: «Ротенберг проповедует канадский, силовой хоккей»

Бывший игрок СКА Константин Меньшиков оценил успешную серию армейцев в чемпионате КХЛ.

«СКА проводит хороший отрезок. И надо отметить, что они с лидерами играют — «Ак Барс», «Локомотив», «Спартак», «Торпедо»... Доказывают, что их хоккей, концепция имеют право на жизнь. Особенно с «Торпедо» была яркая игра. Отыгрались с 0:3, выиграли в серии буллитов. Это постараться надо. Хоккей — как баскетбол. Ты попадаешь — ведешь в счете, не попадаешь — уступаешь. В этой игре ярко проявился стиль СКА.

Роман Ротенберг проповедует канадский, силовой хоккей. Они, образно говоря, в третьем периоде накинули «телогрейку» на соперника, переломили ход матча. Нижегородцы как раз играют комбинационно, технично, как действовала сборная СССР. Столкнулись две концепции, и СКА взял верх», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».

25 ноября СКА обыграл «Торпедо» (4:3 Б) и одержал восьмую победу подряд в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Команда Романа Ротенберга идет на пятой строчке таблицы Западной конференции с 42 очками в 34 матчах.