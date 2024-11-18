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Сегодня, 12:41

Сушинский — о создании чемпионата по хоккею 3x3: «Формат интересен обилием голов и атакующих действий»

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Бывший игрок «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал «СЭ» создание КХЛ чемпионата по хоккею 3х3.

«Посмотрим, как зайдет такой турнир, формат 3x3 интересен в плане того, что там больше голов и атакующих действий, нежели оборонительных. Я так понимаю, что там будут играть хоккеисты, которые не попадают в состав, либо из ВХЛ. Там же не будут выступать ведущие игроки команд. Почему молодежь любит такое смотреть? Они двигаются вперед, что-то новое всегда хотят смотреть», — сказал Сушинский «СЭ».

Новый турнир стартует 19 декабря. В нем примут участие восемь команд КХЛ из трех стран, которые будут поделены на два дивизиона: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор», «Барыс» и минское «Динамо».

Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 по июнь 2025 года. В рамках 24 туров будет сыграно 312 матчей. Финал первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.

(Александр Абустин)

Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ

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