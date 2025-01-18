Бывший игрок «Спартака» Щитов не верит в увольнение Ротенберга из СКА

Сегодня, 11:50
Бывший игрок «Спартака» и «Салавата Юлаева» Никита Щитов поделился мнением о ситуации в СКА.
Петербургская команда потерпела 4 поражения подряд в FONBET чемпионате КХЛ.
«Наверное, вряд ли главный тренер уйдет. Действительно, пока у команды не получается играть, им нужно наладить взаимоотношения в обороне и строже сыграть. А голы придут, нападение у них хорошее, и все получится», — сказал Щитов Vprognoze.ru.
СКА занимает седьмую строчку в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 55 очков в 45 матчах.