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Сегодня, 11:50

Бывший игрок «Спартака» Щитов не верит в увольнение Ротенберга из СКА

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и «Салавата Юлаева» Никита Щитов поделился мнением о ситуации в СКА.

Петербургская команда потерпела 4 поражения подряд в FONBET чемпионате КХЛ.

«Наверное, вряд ли главный тренер уйдет. Действительно, пока у команды не получается играть, им нужно наладить взаимоотношения в обороне и строже сыграть. А голы придут, нападение у них хорошее, и все получится», — сказал Щитов Vprognoze.ru.

СКА занимает седьмую строчку в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 55 очков в 45 матчах.

Источник: Vprognoze.ru
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Никита Щитов
ХК СКА
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