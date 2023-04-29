Терещенко отреагировал на победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Терещенко прокомментировал для «СЭ» победу ЦСКА над казанцами в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина (3:2).

«Это финал. Здесь не может быть никакого недонастроя. Они вышли, и победил сильнейший. Кто меньше ошибется, кто заставит соперника ошибаться, кто лучше реализует свои моменты, у кого вратарь выручит, тот и победит. Это хоккей. Это нюансы», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории. По числу побед ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом».