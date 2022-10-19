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КХЛ

Сегодня, 16:06

Терещенко: «Идея КХЛ уже неактуальна? Она и изначально была неактуальной»

Терещенко назвал идею проведения КХЛ неактуальной
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко назвал идею проведения Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) неактуальной.

«Идея КХЛ уже неактуальна? Она и изначально была неактуальной. Есть «Динамо» Минск и «Барыс» — это как раньше первенство Советского Союза было. Тот же «Слован» был — это, грубо говоря, наши деньги. Поэтому не думаю, что это было актуально.
Дело в уровне нашего хоккея, а лигу можно назвать по-разному. Главное, чтобы не была «Беда», как говорится, как корабль назовёшь, так он и поплывет», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Чемпионат КХЛ проводится с сезона-2009/10. Действующим победителем турнира является московский ЦСКА.

Источник: https://legalbet.ru/news/tereshenko-ideya-khl-bila-i-est-neaktualna/
Алексей Терещенко
КХЛ
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