Терещенко: «Идея КХЛ уже неактуальна? Она и изначально была неактуальной»

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко назвал идею проведения Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) неактуальной.

«Идея КХЛ уже неактуальна? Она и изначально была неактуальной. Есть «Динамо» Минск и «Барыс» — это как раньше первенство Советского Союза было. Тот же «Слован» был — это, грубо говоря, наши деньги. Поэтому не думаю, что это было актуально.

Дело в уровне нашего хоккея, а лигу можно назвать по-разному. Главное, чтобы не была «Беда», как говорится, как корабль назовёшь, так он и поплывет», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Чемпионат КХЛ проводится с сезона-2009/10. Действующим победителем турнира является московский ЦСКА.