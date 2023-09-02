Бывший нападающий Григоренко назначен советником гендиректора «Лады»

Сегодня, 11:29
Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев объявил о назначении экс-форварда тольяттинцев Игоря Григоренко советником гендиректора клуба.
«Игорь Григоренко в особом представлении не нуждается. Это наш воспитанник, в прошлом известный игрок. Он займет должность советника гендиректора по развитию и консультанта наблюдательного совета. Игорь Владимирович возьмет кураторство над детским хоккеем и взаимосвязь с Самарой. Это не новая работа для него. Человек с серьезным игровым опытом. Он — отец двоих будущих хоккеистов, которые занимаются в детской школе. Он все пропускает через себя. Надеемся, что благодаря его работе улучшим некоторые вопросы, — заявил Чеботарев», — сказал Чеботарев «СЭ».
40-летний Григоренко является воспитанником тольяттинского хоккея. Он провел в КХЛ 433 матчах и набрал 261 (134+127) очков. За карьеру он выступал в «Ладе», «Северстали», «Салавате Юлаеве», ЦСКА и «Металлурге». Последним в карьере Григоренко стал сезон-2017/18.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|0
|0
|0
|0
|2
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|3
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|3
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|4
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Лада
|0
|0
|0
|0
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -