Бывший нападающий Григоренко назначен советником гендиректора «Лады»

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев объявил о назначении экс-форварда тольяттинцев Игоря Григоренко советником гендиректора клуба.

«Игорь Григоренко в особом представлении не нуждается. Это наш воспитанник, в прошлом известный игрок. Он займет должность советника гендиректора по развитию и консультанта наблюдательного совета. Игорь Владимирович возьмет кураторство над детским хоккеем и взаимосвязь с Самарой. Это не новая работа для него. Человек с серьезным игровым опытом. Он — отец двоих будущих хоккеистов, которые занимаются в детской школе. Он все пропускает через себя. Надеемся, что благодаря его работе улучшим некоторые вопросы, — заявил Чеботарев», — сказал Чеботарев «СЭ».

40-летний Григоренко является воспитанником тольяттинского хоккея. Он провел в КХЛ 433 матчах и набрал 261 (134+127) очков. За карьеру он выступал в «Ладе», «Северстали», «Салавате Юлаеве», ЦСКА и «Металлурге». Последним в карьере Григоренко стал сезон-2017/18.