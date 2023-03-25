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Сегодня, 11:40

Игорь Григоренко: «Наш хоккей стал похожим на шорт-трек»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» поделился мнением о том, в какой хоккей играют в КХЛ.

— В этом сезоне стало больше команд, которые открыто играют, не запираются. Как вы считаете, куда движется хоккей в КХЛ?

— Тяжело ответить на этот вопрос, но все равно той яркости нет, честное слово. Умного хоккея стало меньше, тренеры запрещают делать некоторые вещи, хотя это приносит результат. Где-то смену мест сделать, где-то улитку сделать и подождать своего игрока, сохранить шайбу, а не бросать ее по борту — такого очень мало сейчас.

Для меня это странно, сейчас в НХЛ играют так, как мы всегда играли, а КХЛ скатилась в ту игру, в которую Америка играла — вбросить и бежать. Я иногда хайлайты НХЛ смотрю, они там в пас разыгрывают, на бросок выводят, смену мест делают, оставления — это ведь все интересно смотреть. А у нас больше на шорт-трек похоже стало.

— Может быть, пример «Торпедо», которое добилось успеха, поменяет лигу?

— Может быть, их интересно смотреть. Но и в других командах это иногда просматривается. Лично мне интереснее смотреть, когда есть какие-то комбинации, когда играют люди, дают передачи, а сейчас очень много брака, культура паса куда-то ушла. Может быть, из-за этого тренеры переживают и запрещают играть в такой хоккей? Наверное, это все с детских школ идет, хотя на таком уровне игроки обязаны уметь это делать.

Игорь Григоренко. «Наш хоккей стал похож на шорт-трек». Интервью легенды КХЛ

Игорь Григоренко
Хоккей
КХЛ
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