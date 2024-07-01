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Сегодня, 08:15

Сушинский: «Второй год выпускаю чипсы из лаваша»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший хоккеист сборной России, чемпион мира-2008 Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал о своем бизнесе.

— Пробую себя в разных направлениях. Допустим, два года назад стал соучредителем компании, которая выпускает чипсы из лаваша. Мне кажется, это прекрасная альтернатива классическим. Их ведь многие производители готовят не из картошки, а из крахмала.

У нас же натуральный продукт. Никакой химии. Мука высшего сорта, а печки настроены так, что масло циркулирует постоянно. При запекании новой партии автоматически заливается свежее. На сырье не экономим, отсюда довольно высокая себестоимость чипсов. Но они недорогие. Мы осознанно теряем в маржинальности, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Максим Сушинский. Максим Сушинский: «За всю карьеру меньше костей переломал, чем за одно падение в медиалиге!»

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