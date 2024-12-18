Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

18 декабря, 23:55

Экс-форвард сборной России Терещенко: «Рост цен невозможно не заметить»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал заявление форварда «Ростова» Николая Комличенко о росте цен.

«Есть такое, что цены растут. Это жизнь. Значит, такие реалии у нас. Конечно, это ощущается для всех. Мы все живем в одном мире, все под богом ходим, все находимся в этой реальности. Рост цен невозможно не заметить.

Надо работать. Вот и все. На какую сумму можно прожить в месяц? У каждого свои затраты, потребности. Даже не хочется это обсуждать, потому что это неправильно. Все живут по-разному. Я даже не читаю высказывания спортсменов, которые высказываются по этой теме», — цитирует Терещенко Legalbet.

Ранее Комличенко заявил, что покупает помидоры, которые стоят больше тысячи рублей, но может позволить себе это раз в две недели.

Источник: legalbet.ru
Алексей Терещенко
Николай Комличенко
Читайте также
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя