Сушинский: «Знарку не надо уходить, в этом нет смысла. Раздора внутри «Ак Барса» не вижу»

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский высказался о неудачной серии «Ак Барса».

Казанский клуб проиграл пять последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

«Команда же не за один день строится. У «Ак Барса» еще все впереди, а сам Знарок не будет сворачивать со своего пути. Ребятам надо собраться и найти свою оптимальную форму. Выберется ли клуб из кризиса? Конечно, выберется. Знарку не надо уходить. Не люблю, когда тренеров меняют на переправе. В этом нет никакого смысла. аздора внутри «Ак Барса» я не вижу. Если у команда нормальная рабочая обстановка, то они обязательно вылезут из этой серии без побед», — приводит слова Сушинского Sport24.

16 октября казанцы проиграли «Трактору» (2:5). «Ак Барс» впервые в истории проиграл 6 матчей подряд в КХЛ