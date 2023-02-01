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Сегодня, 12:40

Сушинский считает футбол скучным из-за отсутствия плей-офф в чемпионатах

Руслан Минаев
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Бывший нападающий СКА и сборной России по хоккею Максим Сушинский считает футбол бесполезной игрой. По словам хоккеиста, причиной этому является отсутствие системы плей-офф в РПЛ.

«Футбол — это бесполезная игра. Там нет плей-офф, а все самое интересное происходит в плей-офф. Там тоже должен быть плей-офф. Гладкий чемпионат — это каменный век! На чем деньги-то зарабатывать? Больше игр, интереснее. А то отрыв в 20 очков, за пять туров до конца одна команда выигрывает чемпионат. Это интересно что ли?

Я смотрю со стороны бизнеса. Для меня было бы интереснее, если бы моя команда играла в плей-офф, заработала бы немножко денег. На плей-офф ходят больше народа. В футболе не думают с точки зрения бизнеса? Да у нас нигде не думается с точки зрения бизнеса! У нас все финансируется из госкомпаний, это убыточный бизнес», — цитирует Сушинского Legalbet.

В этом сезоне розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.

 

Источник: legalbet.ru
Максим Сушинский
Футбол
Хоккей
РПЛ
Кубок Гагарина
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