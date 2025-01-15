Бывший президент «Авангарда» Сушинский заявил, что открыт для предложений от клубов КХЛ

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал о своей деятельности в настоящее время.

— На Кубке Сергея Гимаева вы были в отличной форме. Восстановились после травмы, которую получили в апреле 2024 года в матче медиалиги?

— Да, форма на мне отличная, ха-ха. От травмы восстановился. Играю сейчас в хоккей не так часто, может быть, раз в неделю.

— Чем сейчас занимаетесь?

— У меня свой бизнес.

— Варианты вернуться в хоккей есть?

— Жду предложений.

— Вы открыты для предложений вернуться на менеджерскую должность в КХЛ?

— Да, с удовольствием.