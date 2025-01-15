Бывший президент «Авангарда» Сушинский заявил, что открыт для предложений от клубов КХЛ

Сегодня, 15:30
Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский в интервью «СЭ» рассказал о своей деятельности в настоящее время.
— На Кубке Сергея Гимаева вы были в отличной форме. Восстановились после травмы, которую получили в апреле 2024 года в матче медиалиги?
— Да, форма на мне отличная, ха-ха. От травмы восстановился. Играю сейчас в хоккей не так часто, может быть, раз в неделю.
— Чем сейчас занимаетесь?
— У меня свой бизнес.
— Варианты вернуться в хоккей есть?
— Жду предложений.
— Вы открыты для предложений вернуться на менеджерскую должность в КХЛ?
— Да, с удовольствием.