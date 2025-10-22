Бывший техник «Спартака» Рогатин: «Чтобы нарушить режим, Кожевников сбегал через забор. Уникальный товарищ»

Технический специалист сборной России по хоккею Константин Рогатин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о периоде начала своей карьеры в московском «Спартаке» и о том, как хоккеисты 1980-х годов относились к соблюдению режима.

— Сейчас многие игроки следят за питанием, собственной физподготовкой. Как к этому относились в те годы?

— Что касается питания, то тогда в стране есть особо было нечего. За исключением Москвы. Мы по 300 дней находились на базе и ели то, что нам давали. Вместо премии нас отпускали домой. Питание у нас было относительно хорошее. Не сравнить с тем, что сейчас. Поэтому относились к этому просто: лишь бы оно было.

— А что насчет массажа? Насколько игроки в те годы понимали его пользу?

— Многие вообще не массировались. Например, Аркадий Рудаков, очень умный центрфорвард. Он один раз попробовал, сказал, что был очень квелым во время игры. Игрок сам должен решать, когда ему нужен массаж, а когда нет. Старшинов любил массаж, Якушев, Шалимов... Шадрин не делал. Основная работа была на предсезонке, так как это была отдельная песня. Кто выживет на предсезонке, тот молодец. Дальше, считай, сезон уже заканчивался. На предсезонке творилось что-то страшное, люди приходили абсолютно неготовыми к работе. Это сейчас хоккеисты на 70-80 процентов должны быть готовы физически, начинают подготовку заранее. Тогда люди приходили с пляжа — и сразу начинался сезон. А у Кулагина было очень жестко: с ходу бег 10 по 400 м. Ноги сразу становятся каменными, и ты, массажист, работаешь с утра до вечера. Предсезонка шла в Алуште, у нас были трехразовые занятия на земле: зарядка — это та же тренировка, дневная и вечерняя. Это очень жестко. И дай бог будет один выходной. Так что выживали сильнейшие.

— Понятно, что без нарушения режима при таком графике не обойтись.

— Конечно, нарушали. Просто потому, что ребята молодые. Им хочется и погулять, и с женщиной побыть, тем более что есть возможности для этого. А ты живешь словно в лагере. Естественно, что когда выпадает выходной, то в этот выходной ты хочешь сделать все. Поэтому отрывались по полной. На выезде было то же самое. Тренеры за всем следили и в основном были в курсе происходящего. Но если игрок отдавал все на площадке, делал результат, то на какие-то вещи они могли закрыть глаза. Конечно, у нас были и злостные нарушители. Тот же Кожевников. Это уникальный товарищ, конечно, был. Он и через забор убегал, и что только не делал. А Якушев — примерный семьянин, Шадрин тоже.

— Кожевников как раз из тех, кто и нарушал, и играть мог.

— На него Кулагин действовал гипнотически, как кролик на удава. Только посмотрит, как Кожевников отвечал: все сделаю, все отдам на площадке. И делал. Был момент, мы много игр подряд проигрывали. Шли на 7-8-м месте, кошмар. И Кулагин сказал: выигрываете — отпускаю домой. Победили 12 раз подряд. Потом старший тренер решил провести собрание — замаячило второе место. Сказал, давайте посидим чуть-чуть на сборе. Ответом команды было «нет». Раз решили отпускать, так отпускайте до конца. Закончили сезон в медалях.

Из дома приходили квеленькие, потом день восстанавливались, набирали кондиции, играли, и потом круг по новой, — сказал Рогатин «СЭ».