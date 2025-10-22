Бывший техник «Спартака» Рогатин рассказал о стычке Тихонова и Кулагина

Технический специалист сборной России по хоккею Константин Рогатин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о хоккейном дерби «Спартак» — ЦСКА и принципиальном противостоянии тренеров команд эпохи 1980-х Бориса Кулагина и Виктора Тихонова.

— Насколько принципиальны были матчи «Спартака» против ЦСКА?

— Очень принципиальны. Особенно противостояние тренеров. Там доходило чуть ли не до драк, в закулисных помещениях было жестко. Активные разборки происходили между ЦСКА и «Спартаком», «Динамо» все-таки было в стороне. И наверху между руководством было то же самое. За «Спартак» болел Черненко. Брежнев — за ЦСКА.

Как-то Кулагин в Сокольниках столкнулся с Виктором Тихоновым. Тот считал, что «Спартак» подкупил судей. Он прибежал на нашу половину, где была раздевалка, и они в коридоре сцепились. Виктор Васильевич кричал нашему тренеру: «Ну ты, жирный боров, с судьями, что ли, поработал!? Что за херня?!» А Борис Павлович отвечал: «Иди отсюда, сейчас прибью, шмакодявка!» — сказал Рогатин «СЭ».