Бывший тренер «Авангарда» Канарейкин предложил реформу плей-офф в КХЛ

Бывший советский хоккеист, экс-главный тренер «Авангарда», «Спартака» Федор Канарейкин представил свое видение реформы плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Я по поводу очков не знаю, что сказать. Пусть думают, какая система лучше. А по плей-офф я хочу предложить, чтобы команды Западной и Восточной конференции начали, скажем так, перехлестный плей-офф. Мне кажется, будет интересно, потому что трибуны будут полными. Команды, которые друг с другом в регулярке играют меньше, будут привлекать интерес зрителей. Надо начать с первого по 16-е место в очковой, так сказать, расстановке и эти команды должны начать встречаться с первой стадии. Таким образом, у лиги появится дополнительный импульс и посмотреть, как «Восток» с «Западом» будет выглядеть на более ранних стадиях, а не только в финале. Я имею в виду. Выходят сейчас в плей-офф по 8 команд от «Запада» и «Востока». Эти набранные очки, которые у них имеются, они просто выстраиваются в таблице по набранным очкам. На первой стадии СКА встретится, допустим, с «Амуром» или «Нефтехимиком». Кто там выйдет с 16-го места. Возможно, тот же «Спартак» или «Северсталь», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.