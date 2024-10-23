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Сегодня, 17:59

Плющев назвал причину кризиса ЦСКА: «Не помнящий истории, не имеет будущего»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев предположил, с чем связан кризис московского ЦСКА в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

20 октября армейцы проиграли «Сочи» (3:4 Б), потерпев четвертое поражение подряд и шестое в последних семи играх.

«Я думаю, что есть такие команды, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак», — это команды-легенды, команды-истории. И формирование их так, как кому-то хочется, а не так, как это должно быть, — как раз это и влияет на результаты команды. Не помнящий истории, не имеет будущего, как говорится. Видимо, это как раз то, что происходит с ЦСКА», — цитирует Плющева «Чемпионат».

После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее «СЭ» стало известно, что Сергей Федоров, который возглавлял московскую команду с июля 2021 года по апрель 2024-го, не будет менять Илью Воробьева на посту главного тренера ЦСКА.

Источник: Чемпионат
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Плющев

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