Быков не исключил возможность возобновления карьеры Ковальчука

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков не исключил возможность продолжения игровой карьеры нападающего Ильи Ковальчука.

«Ковальчук до сих пор не объявил об окончании карьеры? Он может спокойно играть в 40 лет, а может и побольше. Ягр играет, помогает и дает пример. Считаю, Илья — мастер высокого уровня. Все зависит от личностных качеств и желаний самого игрока. Если он будет гореть желанием продолжить карьеру, то он будет полностью держать себя в форме и показывать результат. Этим он может сделать себе вызов. Это будет своеобразное испытание. Я был в его шкуре и играл до 40 лет, поэтому прекрасно понимаю эти чувства. Ведь игроки высокого уровня имеют возможность переживать спортивную смерть.

Насчет попытки еще раз попробовать себя в НХЛ может ответить только он сам, потому что это его тело, эмоции, здоровье и амбиции. Я был бы счастлив за него, если бы он присовокупил ко всем выигрышам, кубкам, чемпионствам титул обладателя Кубка Стэнли!» — сказал Быков Legalbet.

Последним клубом Ковальчука был омский «Авангард», который 39-летний форвард покинул в 2021 году.