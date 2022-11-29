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Сегодня, 17:55

Быков не исключил возможность возобновления карьеры Ковальчука

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков не исключил возможность продолжения игровой карьеры нападающего Ильи Ковальчука.

«Ковальчук до сих пор не объявил об окончании карьеры? Он может спокойно играть в 40 лет, а может и побольше. Ягр играет, помогает и дает пример. Считаю, Илья — мастер высокого уровня. Все зависит от личностных качеств и желаний самого игрока. Если он будет гореть желанием продолжить карьеру, то он будет полностью держать себя в форме и показывать результат. Этим он может сделать себе вызов. Это будет своеобразное испытание. Я был в его шкуре и играл до 40 лет, поэтому прекрасно понимаю эти чувства. Ведь игроки высокого уровня имеют возможность переживать спортивную смерть.

Насчет попытки еще раз попробовать себя в НХЛ может ответить только он сам, потому что это его тело, эмоции, здоровье и амбиции. Я был бы счастлив за него, если бы он присовокупил ко всем выигрышам, кубкам, чемпионствам титул обладателя Кубка Стэнли!» — сказал Быков Legalbet.

Последним клубом Ковальчука был омский «Авангард», который 39-летний форвард покинул в 2021 году.

Источник: https://legalbet.ru/news/bikov-ne-isklyuchil-vozobnovlenie-kareri-kovalchukom-i/
Илья Ковальчук
Вячеслав Быков
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