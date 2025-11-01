Видео
1 ноября, 11:56

Величкин о ситуации с Кузнецовым: «Нормально все у него было и, думаю, будет»

Анастасия Пилипенко

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал ситуацию вокруг 33-летнего форварда Евгения Кузнецова.

«Может, у него какая-то травма. Может, еще что-то, — цитирует Величкина Legalbet. — Нормально все у него было и, думаю, будет. Главное — чтобы не было конфликта с Андреем Разиным. Если в нем причина, то это плохо будет не только для Кузнецова, но и для командной атмосферы. Пока рано делать выводы. А так, Женька в порядке, он все знает, все умеет. Пока он не до конца въехал в игру, но ничего, время-то еще есть. Уверен, въедет и покажет себя.»

В начале октября Кузнецов подписал контракт с клубом до сезона-2025/26. В текущем сезон FONBET чемпионата КХЛ он сыграл восемь матчей и отдал пять результативных передач.

Источник: Legalbet
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Геннадий Величкин
