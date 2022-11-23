Черкас: «Федоров — великий игрок, но СКА катком проехался по его команде»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас объяснил, почему петербуржцы разгромили ЦСКА (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мне показалось, СКА вернулся к той игре, которая была в начале сезона и при которой команда набирала очки. Агрессивная, жесткая, нацеленная на ворота. Не было этой «академии», лишних пасов, передержек шайбы. Все было направлено на голы. Я увидел команду, которая была раньше: ребята бились, лезли на ворота, создавали давление, которое в сочетании с выстроенной игрой дало результат. Сыграли очень здорово.

Был ли главный тренер армейцев Федоров обескуражен после поражения? Ему сложно было что-то сказать. Матч был проигран по всем статьям: в движении, в единоборствах, в реализации. СКА прошелся катком по ЦСКА, не оставил сопернику никаких шансов в этой игре. Тренеру трудно объяснить по горячим следам такое поражение. Тем более у ЦСКА была победная серия. Федоров — великий хоккеист. Мне посчастливилось против него играть: я стоял в воротах, а у ЦСКА была великолепная тройка Федоров — Могильный — Буре. Потом мы смотрели, как здорово Сергей играл в «Детройте», за сборную. Это большая звезда. Дай бог ему и в тренерской работе таких достижений добиться. Хотя Кубок Гагарина в его копилке уже есть», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

СКА лидирует в таблице Западной конференции с 56 очками в 34 матчах, ЦСКА идет на второй строчке с 47 очками в 32 играх.