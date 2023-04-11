Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:10

Бирюков — об игре «Магнитки» с «Рейнджерс»: «Исторический матч! Воспоминания на всю жизнь»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о Кубке Виктории-2008, в котором в швейцарском Берне магнитогорский «Металлург» сыграл с клубом НХЛ «Рейнджерс».

Российская команда уступила со счетом 3:4.

— Но против команды НХЛ вы все-таки сыграли, когда «Металлург» встречался с «Рейнджерс» на Кубке Виктории-2008. Что помните об этом матче?

— Только крутые воспоминания. Исторический матч! Хотелось попробовать свои силы против команды НХЛ. Посмотреть на их игроков. Мы могли выиграть и дали хороший бой. Воспоминания на всю жизнь.

— Помните, против какой тройки «Рейнджерс» выходили?

— Нет. Раньше вообще не использовали наложение смен и звеньев на конкретные тройки. Точно помню, за «Рейнджерс» играли Доус, Друри, Гомес, Дима Калинин, Коля Жердев, а Майк Пелино работал помощником главного тренера. Когда мы пересеклись в «Металлурге», он нам рассказывал о том матче.

— Что рассказывал? Ваши ошибки в обороне?

— Нет-нет, зачем же? (Улыбается.) Говорил, что руководил «Рейнджерс» против нас.

— Игра против «Рейнджерс» — это запредельный уровень?

— В том-то и дело, что нет. Все почувствовали, что можем легко играть с такими командами. Такие же игроки. Думал, выйдем, и «Рейнджерс» разорвут нас в клочья, но мы играли здорово. Вели почти весь матч, но пропустили в самом конце.

— Я пересматривал матч перед интервью. Больше всего запомнился первый гол Платонова. Как же классно Денис бросил.

— Да, здорово он дал. Притормозил, бросил и попал в ближний угол Лундквисту.

— Думаю, Лундквист тогда не знал, кто такой Платонов.

— Возможно, «Рейнджерс» недооценили нас. Думаю, так и было. Но гол, конечно, получился крутой.

— Перед игрой руки не тряслись?

— Не сказал бы. Мандраж был. Но это нормально, когда такой ажиотаж. Если нет мандража, то игроку просто по барабану, как пойдет матч. Но руки не тряслись, и ноги не подкашивались.

— Поражение от «Рейнджерс» стало ударом?

— Было обидно. Мы могли выиграть такой уникальный матч. Сделали все для этого, но череда событий не позволила победить. Это, конечно, досадно. Но времени грустить не было. Продолжался сезон, плюс мы играли в Лиге чемпионов.

— Игры с европейскими или энхаэловскими командами — полезный опыт?

— Безусловно. Мы сравниваем свои силы с лучшими командами других стран. Это полезно для роста игроков и развития карьеры. Но сейчас такая ситуация.

Евгений Бирюков. «Думал, «Рейнджерс» разорвут «Магнитку» в клочья, но мы могли выиграть». Чемпион мира — о карьере

0
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Авангарде» высказались о будущем Шарипзянова в клубе

Генменеджер «Авангарда» рассказал о будущем Толчинского и Ткачева