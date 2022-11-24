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24 ноября, 18:53

Щитов: «В ноябре у «Салавата Юлаева» бывают спады, но с декабря он снова играет хорошо»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов прокомментировал шестиматчевую серию поражений уфимского клуба.

«Я уже на протяжении нескольких лет замечаю, что в ноябре у «Салавата Юлаева» бывают такие спады. Однако с начала декабря и до конца сезона он снова играет хорошо. Команда играющая и, думаю, будет снова показывать свой хоккей. Возможно, соперники изучили тактику тренерского штаба «Салавата», когда команда идет на раскат всей пятеркой. Но, думаю, тренеры «Салавата Юлаева» еще имеют в своем запасе еще несколько раскатов и выйдут из этого положения, — цитирует «РБ Спорт» Щитова. — До перерыва у команды очень серьезные соперники — «Автомобилист», «Металлург», «Трактор», «Барыс», «Авангард», «Сибирь», все конкуренты по Востоку. Мне самому интересно, как «Салават» выйдет из этой ситуации, тем более что времени на отдых сейчас практически нет».

Также Щитов высказал мнение, что команде не нужны трансферы. Он считает, что нужно «играть своими ресурсами».

«Салават Юлаев» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко. В следующем матче уфимский клуб сыграет с «Автомобилистом» 25 ноября.

Источник: РБ Спорт
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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